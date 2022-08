La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, mardi à Alger, la cérémonie de signature de trois conventions dans les domaines du cinéma, du théâtre et des arts musicaux, et ce, à l'occasion du lancement du programme national d'appui spécifique à ces domaines dans le cadre du programme du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale.

Cette rencontre est consacrée au "parachèvement des procédures relatives au financement et à l'appui des domaines culturels et artistiques, à l'instar du cinéma, du théâtre et des arts musicaux, et ce, à travers la signature de nombre de conventions fixant les voies et modalités de gestion et d'accès à l'appui", a fait savoir Mme Mouloudji.

Et d'ajouter :"la convention, qui a été signée aujourd'hui par la direction du développement et la promotion des Arts et le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), porte sur l'appui de la production de 10 pièces théâtrales tirées de nouveaux textes ou inspirées des textes de la littérature algérienne en langue arabe et tamazight ou traduits vers ces deux langues".

Concernant le programme d'appui du cinéma, la ministre a précisé que "la convention signée par la direction du développement et la promotion des Arts et le Centre algérien de développement du cinéma (CADC), porte sur la production de cinq documentaires et 5 courts métrages", soulignant que l'appui "devra contribuer, entre autres, à la remise en état et la numérisation d'une série de films anciens, outre la récupération d'une série de films déjà restaurés, et que nous allons récupérer des laboratoires se trouvant à l'étranger, en sus de la programmation de plusieurs projections cinématographiques et de caravanes qui devront sillonner le pays".

Par ailleurs, la ministre de la Culture et des Arts a rappelé que trois spectacles chorégraphiques et deux spectacles de musique symphonique seront produits dans le cadre de la convention conclue entre la direction du développement et la promotion des Arts et l'Opéra d'Alger, Boualem-Bessaih.

Mme Mouloudji a insisté, en outre, sur "le rôle pivot" des institutions du secteur de la Culture dans "la concrétisation du programme culturel du 60e anniversaire de l'Indépendance, auquel les autorités supérieures du pays accordent un intérêt particulier, notamment que ce dernier porte sur le thème de la Mémoire nationale".

Par ailleurs, la ministre a présidé la cérémonie d'installation des nouveaux directeurs des cinq théâtres régionaux. Il s'agit des théâtres régionaux d'Adrar , d'El-Eulma, d'Annaba, de Constantine et de Batna.