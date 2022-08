Au moins 60 civils ont été tués ces deux dernières semaines et plus de 38.500 autres contraints de fuir leurs domiciles suite à la situation sécuritaire précaire et très volatile dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), publié mardi.

Dans le même rapport, OCHA regrette que des contraintes sécuritaires continuent d'affecter les opérations humanitaires notamment dans le territoire d'Irumu, en Ituri, où plus de 56.000 personnes sont privées d'aide suite à l'insécurité grandissante.

Ce rapport de l'agence de l'ONU qui couvre la période du 31 juillet au 11 août de l'année en cours, souligne également que plusieurs personnes ont été enlevées dans les zones des conflits, dont des femmes et des enfants, par des hommes armés durant des attaques rebelles à travers les villages.

"Ayant un accès limité à leurs sources de revenus, ces populations ont besoin de protection, nourriture, abris, mais aussi articles ménagers de bases et soins de santé", selon ce rapport, qui dénonce, par ailleurs l'insécurité qui continue d'affecter les opérations humanitaires notamment dans le territoire d'Irumu, privant ainsi des milliers de personnes d'une aide vitale.

La province de l'Ituri, voisine de celle du Nord-Kivu, fait face à un nombre croissant des attaques des groupes armés contre la population.