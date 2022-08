La communauté internationale doit venir en soutien au Tchad dans ses efforts de paix et de développement, a déclaré mardi dans la capitale tchadienne N'Djaména, le président sénégalais, Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine (UA). "Notre ennemi commun à tous, c'est le terrorisme pour lequel le Tchad continue de payer un lourd tribut non seulement par les attaques subies, mais aussi par sa contribution énorme aux efforts de lutte contre ce fléau au-delà de ses propres frontières.

C'est l'occasion pour rendre hommage à l'armée tchadienne pour sa bravoure, sa combativité, son sens de sacrifice", a ajouté M. Sall qui s'exprimait après un entretien avec le président du Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno. "Cet hommage doit être rendu au Tchad et vous devez être accompagnés en termes de mobilisation de ressources, évidemment l'urgence aujourd'hui est de finaliser ce dialogue national inclusif", a-t-il ajouté. Le président en exercice de l'UA est arrivé lundi soir à N'Djaména, pour "s'entretenir avec le présid ent Mahamat Idriss Déby Itno du processus de transition en cours" et "recueillir ses analyses".

Après la signature, le 8 août dernier, d'un accord de paix à Doha entre la délégation gouvernementale et des mouvements politico-militaires, un dialogue national inclusif s'ouvrira le 20 août 2022 dans la capitale tchadienne et réunira pendant vingt et un jours toutes les composantes de la Nation tchadienne.

M. Sall a félicité le président Déby pour "ce développement positif" et le Qatar qui a facilité les négociations.

"J'encourage le président Mahamat Idriss Déby Itno à poursuivre dans cette dynamique parce que c'est le meilleur choix, le choix pour la paix et pour le développement", a-t-il par ailleurs déclaré.

Le président de l'UA a appelé l'ensemble des groupes qui n'ont pas encore signé l'accord pour rejoindre le dialogue dans l'esprit de Doha (...) "afin que les conclusions soient meilleures pour le Tchad, meilleures pour l'Afrique et donner le maximum de chance de parvenir à une paix inclusive, globale et durable".