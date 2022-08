Une production de 35.500 quintaux de pomme de terre saisonnière est prévue dans la wilaya de Naâma durant la saison agricole en cours, a-t-on appris mardi auprès de la Direction des services agricoles. Une superficie estimée à 142 ha dédiée à la pomme de terre saisonnière a été cultivée, tandis que l'opération de récolte de ce légume a été lancée au début du mois d’août, a indiqué le chef de service des statistiques et des enquêtes économiques, Nasser Outafout, précisant qu'il est attendu un rendement d’environ 250 quintaux à l’hectare.

Selon la même source, il est attendu, cette saison, une production en hausse par rapport à la saison écoulée qui a vu une production de pomme de terre saisonnière autour de 30.000 quintaux suite à l’augmentation de la superficie agricole irriguée, ainsi que l’accompagnement et le soutien technique aux agriculteurs durant toutes les étapes de la production par les techniciens de la Direction des services agricoles.

Par ailleurs, il a été procédé, durant les tout derniers jours, la plantation d’une superficie de 360 ha de pomme de terre non saisonnière à traver s plusieurs communes de la wilaya, lesquelles disposent de tous les atouts pour la réussite de cette filière agricole, selon les données du secteur qui prévoit un rendement oscillant entre 200 et 250 quintaux à l’hectare.

Dans le but de valoriser la culture de la pomme de terre dans la wilaya, la Direction du secteur, avec le concours de la chambre de l’Agriculture de la wilaya, et l’association professionnelle des producteurs de la filière de pomme de terre, entend réaliser un programme de travail sur le terrain, basé sur l’accompagnement des opérateurs, notamment pour l'acquisition des semences et des engrais, ainsi que le traitement des récoltes et la commercialisation du produit, a-t-on indiqué.

La wilaya de Naâma attire ces dernières années, les investisseurs versés dans le domaine de la production de pomme de terre, ce qui a conduit à la relance de cette activité agricole, notamment au niveau des communes de Aïn Ben Khelil, S’fisifa, Kasdir, Aïn Sefra et Tiout, selon la même source.