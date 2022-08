Trois trafiquants de drogue dure (cocaïne), de résine de cannabis et de psychotropes ont été arrêtés par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris lundi auprès de la Sûreté de wilaya.

Un véhicule avec à son bord trois individus a été intercepté au niveau d'un barrage de contrôle au rond point de Mazaghran, indique un communiqué de la cellule de communication et d'information de la sûreté de wilaya, dont l'APS détient une copie. Les policiers ont découvert lors de la fouille du véhicule 13 capsules de psychotropes, des quantités de drogues, dont une poudre blanche, qui s'est avérée être après analyse de la cocaïne, a-t-on ajouté.

Lors de la fouille corporelle, une quantité de cannabis et un sachet contenant de la cocaïne ont été découverts, ainsi que des sommes de 220.000 DA et 1.888 euros, poursuit le texte. Les quantités de drogue dure ont été envoyées pour analyse au laboratoire régional de la police scientifique à Oran, a-t-on précisé. Pour les chefs d'inculpation de détention et trafic de drogue dure, de résine de cannabis et de psychotropes, les services de la police ont constitué des dossiers judiciaires contre les trois prévenus, qui ont été présentés devant le parquet du tribunal de Mostaganem.

L'un d'eux a été mis en détention provisoire, tandis que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire, selon la même source.