Trente-et-une (31) personnes ont été blessées dans deux (2) accidents distincts, lors du dérapage puis le renversement de deux (2) bus de transport de voyageurs survenus lundi aprs-midi dans la wilaya de Guelma, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la protection civile qui n'évoque aucun cas grave.

Vingt-trois (23) personnes dont neuf femmes parmi ce nombre ont été blessées suite au dérapage et renversement d’un bus de transport de voyageurs survenu vers 14h47mn sur la route nationale 20 (RN 20) reliant les wilayas de Guelma à Constantine, plus exactement au niveau du village Bekkouche Ahmed, dans la commune d’Ain Regada relevant de la daïra d’Oued Zenati, a-t-on indiqué à la cellule de l’information et de la communication de la Direction de la protection civile.

L’ensemble des blessés a été secouru sur place avant d’être acheminé vers l’hôpital d’Oued Zenati, a-t-on précisé, soulignant que l’opération d’intervention a été assurée par l’unité secondaire de la protection civile de la daïra d’Oued Zenati soutenue par l’unité du secteur de la commune de Tamlouka .

L'autre accident, le dérapage puis renversement d’un bus de transport de voyageurs, survenu vers 15h50mn au lieudit Ain Bouchiha, dans la commune d’Héliopolis sur la route nationale 21 (RN 21) reliant les wilayas de Guelma et Annaba, a fait huit blessés des deux sexes. Ce moyen de transport assure la liaison entre les villes de Guelma et de Dréan, relevant de la wilaya d’El-Tarf.

L’intervention de l’unité principale de la protection civile, a-t-on affirmé, a mobilisé trois (3) ambulances, un (1) camion de secours ainsi que seize (16) éléments tous grades confondus. Des enquêtes ont été ensuite diligentées par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances exactes des deux incidents.