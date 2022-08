Treize (13) projets ont été retenus pour renforcer les infrastructures routières dans la wilaya d’In-Salah, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale des travaux publics (DTP).

Dotées d’une enveloppe financière de plus de 700 millions DA, ces opérations en perspective, portent sur la réalisation de nouvelles voies, la mise à niveau et la réhabilitation du réseau routier existant, a-t-on précisé.

Pas moins de 11 opérations similaires ont été réalisées l'an dernier par le secteur des travaux publics à travers la wilaya d'In-Salah, a-t-on ajouté à la DTP, signalant que des travaux de renforcement des infrastructures, y compris la piste de l’aéroport d’In-Salah, ont été lancés récemment dans le cadre d’une opération retenue à la faveur d’un montant global estimé à 3 milliards DA.

Le secteur des travaux publics d'In-Salah dispose de deux antennes au chef-lieu de wilaya et dans la commune d'Inghar, trois maisons cantonnières implantées au niveau de la route nationale-1 (RN-1), la localité de Hassi Lakhniq (120 km au Sud d’In-Salah) et celle de Tagntour (150 au Nord de la wilaya), en plus de plusieurs équipes d'ent retien, a-t-on fait savoir.

La wilaya d’In-Salah compte un réseau routier de 2.225 km, dont 500 km de routes nationales, 334 km de chemins de wilaya et 1.391 km de routes communales, selon les données de la DTP.