Une nouvelle publication en langue arabe, sur la participation algérienne aux différentes éditions des Jeux olympiques, vient de paraître à Alger, a annoncé à l'APS, dimanche son éditeur, Fodil Ahfaidh, un des doyens des journalistes sportifs, ayant tra Intitulé " L’Algérie aux jeux olympiques...de Tokyo à Rio'', le livre comporte 206 pages, réparti en cinq chapitres, où l'auteur retrace l’aventure du sport algérien aux jeux Olympiques, avec tous les détails, dans les différentes éditions, de Tokyo (1964) à Rio (2016).

Edité par la maison d’édition " Miria ", ce nouveau ouvrage, élaboré à travers un travail de recherche et d’archives, constitue un précieux éclairage historique sur la naissance du Comité olympique et sportif algérien (COA), avec un portrait de feu Dr Mohand Amokrane Maouche, membre fondateur de l'instance, la présence de l'Algérie aux joutes olympiques, depuis Tokyo-1964 jusqu'à celles de Rio au Brésil en 2016.

Le parcours des quatorze médaillés algériens à travers les éditions des JO, jusqu'à celle de 2016, prend une partie considérable dans l'ouvrage, et est illu stré, non seulement, par des entretiens exclusifs, ou chacun raconte son aventure et revient sur son parcours sportif jusqu’au sacre olympique, après un chemin long, pénible et souvent semé d’embuches.

Des portraits de chacun des 14 athlètes, ainsi que les résultats de l'ensemble des athlètes qui avaient concouru dans les dix neuf disciplines depuis le première participation en 1964, sont également illustrés dans l'ouvrage qui contient de tableaux, chiffres et dates qui font guise de référence pour les lecteurs.

" L’Algérie aux jeux olympiques...de Tokyo à Rio, est le fruit d’un long travail de recherche, un document de référence à travers lequel, j'ai essayé de mettre en valeur les performances du sport Algérien dans les jeux Olympiques modernes, faire vivre aux lecteurs, les moments de gloires de nos médaillés olympiques, qui leur ont permis de gagner une place parmi les grands noms du sport mondial", a expliqué l'auteur, ancien journaliste à l'hebdomadaire sportif aux années 90 " El Mountakhab", ajoutant que la version française est encours.

Aussi, la participation de l'Algérie aux Jeux olympiques d'hiver a eu sa part dans la publication, avec les trois éditions à laquelle l'Algérie avait pris part.