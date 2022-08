La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (U21) entamera le Championnat d'Afrique de la catégorie, prévu à Kigali (Rwanda) du 20 au 27 août, face à la Libye dimanche (11h00) pour le compte de la 1ere journée du groupe B.

Selon le programme de la compétition, publié sur le site de la Confédération africaine de la discipline (CAHB), le Sept national jouera son deuxième match le 21 août (12h00) face au Tchad, avant d'enchainer le 22 août (16h00) face au Congo.

Les handballeurs algériens boucleront la phase poule face à l'Egypte, le 24 août (14h00).

La sélection nationale conduite par Abderrahmane Hadj Hamdri en stage préparatoire depuis fin juillet au Centre national de regroupement et de préparation des talents de l'élite sportive à Souidania (Alger), ambitionne de décrocher une des six places qualificatives au Mondial des U21, prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce, après avoir brillé par son absence lors de la précédente édition tenue en Espagne (2019).

Le groupe A de ce rendez-vous est composé de l'Angola, de la Centrafrique, du Maroc, du Rwanda et de la Tunisie.

Le Sept national avait terminé à la 5e place de la précédente édition du championnat d'Afrique, tenue en 2018 à Marrakech (Maroc).

Pour rappel, l'Algérie compte deux titres continentaux chez les U21, remportés en 1986 (Alger) et en 1988 (Tunis).

Programme des rencontres du groupe B du Championnat d'Afrique U21 (heure algérienne) :

1ere journée (samedi 20 août) :

Congo - Tchad (11h00)

Algérie - Libye (13h00)

Exempte : Egypte

2e journée (dimanche 21 août) :

Algérie - Tchad (12h00)

Egypte - Libye (16h00)

Exempt : Congo

3e journée (lundi 22 août) :

Tchad - Egypte (12h00)

Congo - Algérie (16h00)

Exempte : Libye

4e journée (mardi 23 août) :

Libye - Tchad (12h00)

Egypte - Congo (16h00)

Exempte : Algérie

5e journée (mercredi 24 août) :

Congo - Libye (12h00)

Algérie - Egypte (14h00)

Exempte: Tchad

Vendredi 26 aout :

demi-finales et matchs de classement

Samedi 27 août :

finale et matchs de classement.