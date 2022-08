Les prix du pétrole refluaient nettement lundi, des données sur la consommation et la production industrielle en Chine laissant craindre une consommation en berne du premier importateur mondial de brut.

Ce lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 3,26% à 94,94 dollars.Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre cédait quant à lui 3,63%, à 88,65 dollars.

En juillet, les ventes de détail et la production industrielle en Chine ont connu un ralentissement inattendu, en raison d'un rebond de Covid-19 et d'une crise dans l'immobilier qui ont lourdement pénalisé l'activité.L'accès de faiblesse de l'économie chinoise "pèse sur le pétrole, et il y a peu de chances d'un rebond à court terme", résument des analystes, estimant qu'il est "assez clair que la demande chinoise peu vigoureuse explique le déclin des prix du pétrole depuis juin".

Les marchés surveillent également les négociations autour de l'accord sur le nucléaire iranien, qui pourrait conduire à la fin des sanctions pour ce membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).Après s'être envolés en dé but d'année alors que la demande reprenait avec la fin des confinements et le début de la crise ukrainienne, les cours ont cédé plus de 20% depuis début juin.