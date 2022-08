L'Algérie a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la République arabe d'Egypte, pays frère, suite à l'incendie qui s'est déclaré, dimanche, dans l'église Abou Sifine située à Imbaba dans le gouvernorat de Gizeh, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie exprime ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la République arabe d'Egypte, pays frère, suite à l'incendie qui s'est déclaré, dimanche matin, dans l'église Abou Sifine située à Imbaba dans le gouvernorat de Gizeh, faisant plusieurs décès et blessés parmi les citoyens égyptiens", lit-on dans le communiqué. "Tout en partageant avec les frères égyptiens, gouvernement et peuple, la douleur et la peine dans cette épreuve, l'Algérie renouvelle ses sincères condoléances et sa compassion avec les familles des victimes tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés", ajoute la même source.