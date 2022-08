Après les tensions apparues entre les attaquants Kylian Mbappé et Neymar lors du match contre Montpellier (5-2) samedi en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va réagir.

Sans vouloir accorder une trop grande importance à cette histoire, l'entraîneur Christophe Galtier et le conseiller sportif Luis Campos ont organisé une réunion. Neymar et Mbappé, un penalty qui fait parler. Première turbulence dans l'excellent début de saison du Paris Saint-Germain.

Avec la volonté de lancer un nouveau cycle, le champion de France en titre a parfaitement débuté cet exercice sous les ordres de l'entraîneur Christophe Galtier avec trois victoires probantes et un jeu collectif séduisant contre Nantes (4-0) au Trophée des Champions puis Clermont (5-0) et Montpellier (5-2) en Ligue 1. Cependant, le match face au club héraultais a été marqué par les tensions entre Kylian Mbappé et Neymar. Une histoire d'égo liée notamment aux penalties…

En effet, depuis l'arrivée de Galtier sur le banc du PSG, la hiérarchie a été clairement établie : le Français en 1 et le Brésilien en 2. Ainsi, le natif de Bondy, malgré sa première tentative ratée, aurait dû prendre la responsabilité du second. Mais Neymar en a décidé autrement. Si le Tricolore a bien tenté de récupérer le ballon, il n'a pas franchement insisté face à l'attitude de l'Auriverde. Et pourtant, l'ancien joueur du FC Barcelone, avec des likes polémiques sur les réseaux sociaux, a choisi d'exprimer sa frustration par rapport à cette nouvelle hiérarchie.

Sans vouloir en rajouter, l'entourage de Neymar s'étonne visiblement des pouvoirs accordés à Mbappé et le joueur de 30 ans n'aurait pas l'intention «d'être considéré comme un joueur lambda au service du Français» selon L'Equipe. Une histoire révélatrice d'une relation loin d'être idéale entre les deux stars. Complices pendant quelques mois, ils se sont éloignés notamment à cause du comportement de Neymar, qui n'était pas du goût de Mbappé par rapport à la discipline au sein d'un groupe.