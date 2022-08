Le Président gabonais, Ali Bongo Ondimba a reçu à Libreville, son homologue tchadien, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, en visite de travail et d’amitié au Gabon. Le chef de l’Etat tchadien et le président gabonais ont échangé sur les questions bilatérales et d’intérêt commun, notamment dans les domaines du commerce, du transport et de l’élevage.

Au centre des entretiens des deux chefs d'Etat, ont également figuré les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la sous-région.

A cette occasion, M. Ali Bongo Ondimba et le Général Mahamat Idriss Déby Itno se sont félicités de l’excellence des relations d’amitié et de fraternité qui unissent leurs deux pays.

Ils ont, en outre, exprimé leur volonté commune d’instaurer des consultations diplomatiques multisectorielles, en vue de hisser à un niveau supérieur la coopération bilatérale existant entre le Gabon et le Tchad.

Par ailleurs, ces échanges ont été l'occasion pour le président gabonais d’assurer à la République du Tchad, le soutien de son pays dans la crise vécue depuis plus d’un an.

"Le Tchad peut compter sur le Gabon, membre du Conseil de sécurité de l’ONU, pour œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité, et pour renforcer nos relations bilatérales sur tous les plans", a souligné M. Ali Bongo.