L'occupant marocain a continué de piller le phosphate sahraoui au cours du deuxième trimestre 2022 avec la complicité des entreprises impliquées dans le transport et l'importation de ce minerai, a indiqué un rapport de l'Association pour le Contrôle des Richesses naturelles et la protection de l'Environnement au Sahara Occidental (AREN).

Dans son rapport intitulé "le pillage du phosphate sahraoui au cours du deuxième trimestre 2022", l'association sahraouie a exigé l'arrêt du pillage, appelant les entreprises concernées à respecter le droit international et à assumer leurs responsabilités.

"Les quantités de phosphate pillées au cours du deuxième trimestre de cette année se sont élevées à 398.395 tonnes, réparties en sept cargaisons, dont la plupart ont été importées par la société INNOPHOS, avec 555.117 tonnes, suivies par la société PARADIP, avec 255.114 tonnes et les deux entreprises néo-zélandaises, RAVENSDOWN et Balance Agri-Nutrients avec respectivement 40.077 tonnes et 63.511 tonnes", précise le même texte.

Le rapport d e l'association sahraouie souligne, en outre, que les entreprises impliquées "ont utilisé plusieurs méthodes qui ont rendu la tâche de surveillance et de suivi difficile" en empruntant un autre itinéraire que celui utilisé habituellement.

Il cite plusieurs entreprises impliquées dans le pillage du phosphate sahraoui dont la société américaine "INNOPHOS" qui a bénéficié de la plus grande part de ce pillage durant ces derniers mois.

Pour rappel, la société américaine a repris l'importation du phosphate sahraoui après une interruption de plusieurs années, malgré son engagement à ne pas reprendre cette activité illégale, et ce dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise.

Dans son rapport, l'association a également attiré l'attention de la communauté internationale sur la complicité des navires impliqués dans le pillage des richesses sahraouies avec l'occupant marocain, tout en l'invitant à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui afin de lui permettre d'exercer son droit de souveraineté sur ses richesses.

Dans le même contexte, elle a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures décisives et dissuasives contre l'occupant marocain afin de l'empêcher de poursuivre le pillage du phosphate sahraoui.