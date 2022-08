Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont mis en place, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, un dispositif sécuritaire comprenant un volet de lutte contre la criminalité et un volet de sensibilisation des automobilistes au nécessaire respect du code de la route, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Au volet de la lutte contre la criminalité, les policiers et les gendarmes ont effectué des descentes dans plusieurs quartiers de la capitale pour lutter contre les différentes formes de criminalité , a souligné le communiqué, précisant que ces opérations "se sont soldées par l’arrestation de plusieurs individus suspectés de trafic de drogue et la saisie de quantités de drogues (cannabis, tchouchna) et de substances psychotropes, ainsi que de plusieurs armes blanches".

En matière de sensibilisation, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger et de la Gendarmerie nationale ont effectué des sorties sur le terrain au niveau des barrages pour sensibiliser les conducteurs, notamment les jeunes, au nécessaire respect du code de la route pour préserver leurs vies et celles des passagers, selon la même source.