Les délégations participantes à la prestigieuse Coupe Davis 2022 (Groupe 3 -Zone Afrique), qui a pris fin, samedi au tennis club de Bachdjarah, après quatre jours de compétition, estiment que l'organisation était "parfaite" sur tous les plans. "Franchement, vous avez élevé trop le niveau d'organisation, tous est parfait depuis le début. Il y'a une très bonne ambiance et tous le monde est à l'écoute. Les organisateurs sont dynamiques et sont toujours présents. Il faut que vous sachiez que nous sommes très heureux'', a déclaré à l'APS, Mehdi Tahiri, capitaine de la sélection marocaine de tennis.

Pour sa part, le numéro 1 Ivoirien, Eliakim Coulibaly, n'a pas caché sa satisfaction sur l'ambiance et l'organisation. '' Il s'agit de ma troisième visite en Algérie et franchement ça s'est bien déroulé et dans de très bonnes conditions. L'organisation et parfaite. Je dois remercier la Fédération algérienne de tennis qui a fourni les moyens nécessaires pour la réussite de cette prestigieuse compétition ainsi qu'aux médias présents pour leur grand rôle dans la promotion du tennis'', a expliqué Coulibaly, ancien champion d'Afrique juniors. Le capitaine d'équipe du Mozambique, Franco Mata, a salué les conditions du déroulement des rencontres. ''Ca se passe à merveille. C'est une très bonne organisation et ça fait toujours plaisir de jouer dans des conditions pareilles. Tout a été respecté sur ce volet et il n'y a rien à signaler. Bravo aux organisateurs'', a-t-il précisé.

Des impressions qui font le bonheur de la Fédération algérienne de tennis (FAT) qui a mis tous les moyens nécessaires, selon son 1e vice-président, Nabil Cheriak. '' Il est toujours plaisir de voir les participants et le juge arbitre satisfaits du niveau d'organisation et des conditions du déroulement de la compétition. L'instance fédérale a mis tous les moyens pour satisfaire le cahier de charge de l'ITF (Fédération internationale de tennis, NDLR). Nous avons postulé avec un dossier solide, ce qui nous a permis d'abriter cet événement malgré que nos concurrents étaient de valeur et de renommer'', a déclaré à l'APS, Nabil Cheriak.La Coupe Davis 2022 (Groupe 3 - Zone Afrique), prendra fin dès samedi avec le déroulement des matchs de classement.

L'Algérie a été versée dans la poule B avec le Maroc, la Namibie et le Kenya, alors que la Poule B est composée du Zimbabwe, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Mozambique.