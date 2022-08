Le gouvernement du Japon a décidé d'honorer le Maitre algérien de Karaté Mouloud Latreche, du prix du Ministère des affaires étrangères du Japon pour 2022, a annoncé l'ambassade du Japon en Algérie dans un communiqué.

"Suite au décret du 10 août, le Gouvernement du Japon a annoncé la décision de décerner le prix du Ministère des affaires étrangères du Japon à Maitre Mouloud Latreche", a indiqué le communiqué.

Ceinture noir 8e dan, expert international, président de la Japan karaté Association (JKA) Algeria et membre de la commission technique africaine de karaté, Mouloud Latreche est honoré par le gouvernement du Japon afin "d'exprimer ses gratitudes à sa large contribution à la promotion des échanges sportifs et la compréhension mutuelle entre le Japon et l'Algérie", précise la même source.

La cérémonie de remise de décoration aura lieu à une date ultérieure à la Résidence de l'Ambassadeur du Japon, a conclu le communiqué. Représentée dans 109 pays dont l'Algérie, la Japan karaté Association (JKA) reste l'école la plus grande au monde et réputée pour ses compétitions en 1 point ou 2 waza-ari (ippon shobu) qui n'ont ni catégories de poids ni protections. Le style shotokan de la JKA se caractérise par son dynamisme et ses techniques explosives (kime). Depuis le 21 mars 2012, la JKA est reconnue au Japon comme une association d'intérêt public. Elle est rattachée à l'Etat et, en ce sens, reconnue comme la référence dans l'enseignement du Karaté traditionnel, non seulement au Japon mais aussi dans le monde entier.