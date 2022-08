Limiter l'excès de fer dans les cellules nerveuses pourrait réduire le risque de la maladie de Parkinson. C'est ce que révèle une étude réalisée par Etienne Hirsch, directeur de recherche au CNRS.

La maladie de Parkinson représente la seconde affection neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer en France. Elle est provoquée par la dégénérescence des cellules nerveuses dopaminergiques d'une zone précise du cerveau : la substance noire. Les personnes malades développent ainsi des tremblements, des raideurs et voient leurs mouvements se ralentir.

Les causes de la maladie sont encore mal connues. Cependant, l’observation de cerveaux de personnes décédées, atteintes de la maladie, montrent que les neurones qui dégénèrent renferment une concentration très importante de fer par rapport à la normale. « L’accumulation de fer entraîne un stress oxydatif qui détruit notamment les lipides et les protéines et entraîne la mort cellulaire. Nous avons donc suspecté que l’excès de fer pouvait être impliqué dans la dégénérescence des neurones chez les patients malades », précise Etienne Hirsch, directeur de l’unité Inserm-Université Pierre et Marie Curie.

Le groupe de recherches a montré que les rongeurs malades sur-expriment le transporteur DMT1 chargé d’importer le fer dans les cellules nerveuses. Cela provoque l’accumulation de fer et la mort des neurones. Les chercheurs ont donc inhibé l’activité de ce transporteur pour en évaluer les conséquences sur la maladie. Les souris mutées sont deux fois moins atteintes par la maladie que les autres comme si l’altération du transporteur les avait protégés contre l’effet de la toxine. « Ces résultats sont très concluants. Nous avons montré qu’en inhibant l’activité du transporteur DMT1, nous protégions les rongeurs contre la maladie », conclut Etienne Hirsch.