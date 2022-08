Une étude de neurologues du Rush University Medical Center révèle qu’une diminution soudaine de la testostérone, l'hormone sexuelle mâle, peut provoquer des symptômes de la maladie de Parkinson chez les souris mâles.

Les chercheurs concluent de cette étude que le maintien des niveaux de testostérone chez les hommes pourrait permettre d’échapper à la maladie.

« La baisse soudaine des niveaux de testostérone –ici par castration- est suffisante pour provoquer la persistance de la maladie de Parkinson chez des souris mâles, a contrario, la supplémentation de testostérone sous forme de 5-alpha-dihydrotestostérone inverse les symptômes de la maladie, toujours chez la souris. », explique le Dr. Kalipada Pahan, auteur principal de l'étude.

Diminution du niveau de testostérone

"Chez les hommes, les niveaux de testostérone sont intimement couplées à de nombreux processus pathologiques», a déclaré Pahan. En général, chez les hommes en bonne santé, le niveau de testostérone est à son maximum vers les 30ans. Il chute ensuite d'environ un pour cent chaque année. Cependant, les niveaux de testostérone peuvent diminuer considérablement à cause du stress ou de virage brusque d'autres événements de la vie, ce qui peut rendre quelqu'un plus vulnérables à la maladie de Parkinson.

« Par conséquent, la préservation de la testostérone chez les hommes peut être une étape importante pour devenir résistant à la maladie de Parkinson », a déclaré Pahan. «Davantage de recherche doit être menée afin de voir comment nous pourrions potentiellement cibler les niveaux de testostérone chez les mâles humains afin de trouver un traitement viable», a déclaré Pahan.

La maladie de Parkinson affecte environ 1,2 millions de patients aux États-Unis et au Canada. Bien que 15% des patients sont diagnostiqués avant 50 ans, elle est généralement considérée comme une maladie de personnes âgées, touchant une personne sur 100 personnes de plus 60 ans. Cette maladie semble être légèrement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.