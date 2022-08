A l’occasion de la Journée mondiale Parkinson, l’association France Parkinson fait

le point sur la maladie et les idées reçues qui l’entourent.

Toutes les heures, un nouveau cas de Parkinson est détecté en France. Aujourd’hui, ce sont plus de 150 000 personnes qui en souffrent dans le pays et, contrairement à ce que l’on croit, ce n’est pas une maladie réservée aux personnes âgées puisque 20% des malades ont moins de 50 ans. Une étude originale sur la maladie de Parkinson vue de l'intérieur vient d’être publiée par l’Association France Parkinson afin de donner la parole aux malades et de briser de nombreux clichés. Selon l’étude, le diagnostic de la maladie de Parkinson est posé en moyenne trois ans après l'apparition des premiers symptômes car la maladie de Parkinson est complexe, évolutive et aux manifestations multiples. Si le tremblement est le signe le plus connu, il ne touche que 64 % des patients, bien après la lenteur du mouvement (88 %), la sensation de raideur (85 %), les difficultés à écrire (79 %) et les douleurs (73,5 %).

Voici donc quelques idées reçues contre lesquelles il faut lutter :

La maladie de Parkinson ne touche que des personnes âgées

Faux : Elle peut survenir à tout âge, la moitié des personnes diagnostiquées ont entre 40 ans et 58 ans. Elle atteint aussi parfois des personnes plus jeunes (environ 10% des malades ont moins de 40 ans).

La maladie de Parkinson ne se soigne pas

Faux : Elle se soigne, les traitements et l’opération chirurgicale permettent en effet d’atténuer les symptômes mais on ne guérit pas.

C’est une maladie rare

Faux : En France, 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués par an, soit plus de 2 nouveaux malades par heure. 50 % d’entre eux sont actifs. En France, plus de 150 000 personnes sont atteintes par cette maladie. C’est la 2ème cause de handicap moteur chez l’adulte.

La maladie de Parkinson est celle du tremblement

Vrai et faux : La lenteur du geste est le symptôme le plus fréquent alors que le tremblement est le plus connu. Pourtant 1 personne sur 3 ne tremblera jamais. Il existe bien d’autres symptômes : raideur musculaire, dépression, micrographie… D’autres troubles font dire que le « corps est une prison ».

Après l’opération, on est guéri

Faux : L’opération a le même effet que les médicaments dopaminergiques. Elle atténue les symptômes mais la maladie continue d’évoluer.

Les malades de Parkinson sont des simulateurs

Faux : C’est l’alternance de périodes «on» et «off» qui rend cette maladie difficile à comprendre et si spécifique à maîtriser. Elle semble à certains moments invisibles.