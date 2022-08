Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est rendu samedi à Boughar, un des sites les plus importants devant abriter le concours militaire international "Section aéroportée 2022", qui se tiendra en Algérie du 15 au 27 août, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Poursuivant la visite de travail et d'inspection en 1ère région militaire, entrant dans le cadre de la supervision des derniers préparatifs au concours militaire international +Section aéroportée 2022+, qui se tiendra dans notre pays durant la période du 15 au 27 août en cours, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire s'est rendu, ce samedi 13 août 2022, au site de Boughar, considéré parmi les sites les plus importants devant abriter cette manifestation sportive militaire internationale", précise le communiqué.

A l'entame, "Monsieur le Général d'Armée, accompagné des Commandants des Forces Terrestres et de la 1ère Région militaire, du Chef du Département Emploi-Préparation et de Directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a procédé à l'inauguration du site du concours Militaire International +Section aéroportée 2022+ et visité ses différentes infrastructures, où d'amples explications lui ont été fournies par les membres de la commission d'organisation", selon le MDN.

Ensuite, le Général d'Armée s'est déplacé au champ d'entrainement au sol où il a inauguré la tour de saut et supervisé une démonstration de saut en parachute depuis la tour, ajoute la même source.

Il a également inspecté le champ de tirs d'entrainement du concours militaire international/Boughar. Au siège du 104e régiment des manœuvres opérationnelles, le Général d'Armée a suivi un exposé portant d'amples explications sur les différents aspects préparatifs relatifs à ce site, conclut le communiqué du MDN.