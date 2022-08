Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a réitéré, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres de la communauté nationale

à travers le monde, rappelant les instructions qu'il donne régulièrement pour la prise

en charge de leurs préoccupations, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

M.Lamamra s'exprimait lors d'une rencontre avec des membres de la communauté algérienne établie en République d'Azerbaïdjan où il a effectué une visite en qualité d'envoyé spécial du président de la République.

Au cours de cette rencontre organisée à la résidence d'Algérie à Bakou, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Azerbaïdjan, Abdelouahab Osmane, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré "l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres de la communauté nationale partout dans le monde et les instructions qu'il donne régulièrement pour la prise en charge de leurs préoccupations".

M.Lamamra s'est félicité par la même "des liens de fraternité et de solidarité perçus entre les membres de la communauté algérienne en Azerbaïdjan, ainsi que du respect et de la notoriété éprouvés à leur égard dans ce pays", note la même source. La rencontre a permis de "prendre note des préoccupations des membres de la communauté algérienne présente, femmes et hommes de différentes tranches d'âge, lesquels se sont félicités des bonnes conditions qui leur ont permis de s'intégrer au sein de la société azerbaïdjanaise".

Les membres de la communauté nationale ont également salué "les efforts consentis par les autorités pour permettre aux services de l'ambassade, récemment créée, d'offrir toutes sortes de prestations consulaires", a conclu le communiqué.