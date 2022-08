La sélection algérienne des U17 dirigée par Arezki Remmane, effectuera un troisième et dernière stage à Sidi Moussa et deux matchs –tests contre les Comores (15 et 18 août) à Rouiba avant de se rendre à Sig (Wilaya de Mascara).

La sélection algérienne aura à disputer le tournoi de l’Arab Cup de la catégorie organisé sous le patronage de l’Union des associations arabes de football (UAFA). « Heureusement que nous avons pu arranger deux rencontres contre les Comores, ce qui nous permettra d’avoir une idée sur le comportement des joueurs en fonction des plans tactiques que nous avons élaborés. Mais à mon sens, ce sera tout juste », a déclaré le sélectionneur Arezki Remmane pour qui le tourno qui ura lieu entre le 23 août et le 7 septembre, reste une opportunité pour préparer d’autres échéances internationales. Le coup d’envoi sera donné par l’Algérie, pays hôte, contre la Palestine, le mardi 23 août au stade de Sig (Mascara- Oranie).

A quelques encablures, le stade de Mostaganem abritera l’autre match du groupe entre les Émirats arabes unis et le Soudan, deuxième adversaire des Verts (vendredi 26 août). Pour la troisième journée de la phase de poules, l’EN retrouvera les Émirats arabes unis, le 29 août toujours au stade de Sig. Seize sélections arabes participeront à l’Arab Cup des U17.