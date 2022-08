L’ancien défenseur international italien Fabio Cannavaro s’est exprimé sur la situation à Naples, après le départ de Kalidou Koulibaly.

Les Partenopei ont arraché le défenseur sud-coréen Kim Min-jae à Fenerbahçe cet été. Naples est sur le point de signer Giovanni Simeone en provenance du Hellas Verona. Le Stadio Diego Maradona est aussi en pourparlers pour Giacomo Raspadori de Sassuolo. Tout ceci pour remplacer valablement l’international sénégalais Koulibaly, qui a rejoint Chelsea.

« La révolution de Naples n’est toujours pas terminée. J’ai entendu parler de nouveaux gardiens et attaquants. J’entends le mécontentement de la ville et je pense que le plus gros problème sera de remplacer Koulibaly. J’aime bien Kim [Min-jae], mais j’aurais adoré le voir près de K2 [Koulibaly]. », a déclaré l’ancien défenseur central champion du monde 2006 à Il Corriere dello Sport. « J’ai hâte de voir son impact et si Napoli obtient Giacomo Raspadori , Luciano Spalletti pourrait passer à une formation 4-2-3-1. », a poursuivi l’entraîneur de 48 qui connait bien la Serie A pour avoir joué à Naples, Juventus et l’Inter Milan.