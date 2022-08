Les Green Buffaloes ont remporté samedi soir en Afrique du Sud, les éliminatoires de la Ligue des champions féminine de la CAF dans la zone Cosafa (Le Conseil des Associations de Football en Afrique Australe).

L’équipe zambienne s’est imposée 6-5 en finale au terme d’une séance des tirs au but après un nul vierge au bout des 120 minutes. C’était contre les hôtes et championnes en titre, les Mamelodi Sundowns Ladies. Les Botswanaises de Double Action Ladies ont remporté le match de classement et les médailles de bronze.

L’Olympique de Moroni a terminé au pied du podium. Le prix du fair-play est revenu à l’équipe de Double Action Ladies. Le titre de meilleure joueuse du tournoi est revenu à la meilleure buteuse de l’édition précédente, Melinda Kgadiete des Mamelodi Sundowns. Aisha Mbwana, des Green Buffaloes est élue meilleure gardienne de la compétition. Ireen Lungu (Green Buffaloes) a reçu le titre de soulier d’or avec ses cinq buts inscrits.