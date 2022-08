Les Red Devils ont été humiliés sur la pelouse de Brentford, encaissant quatre buts en 35 minutes de jeu.

C'est un Gary Neville horrifié qui a fustigé l'équipe de Manchester United après sa défaite face à Brentford en Premier League samedi. Les Red Devils n'ont tout simplement pas fait le poids face aux hommes de Thomas Frank, balayés 4-0 en moins de 40 minutes de jeu grâce à des buts de Josh Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee et Bryan Mbeumo.

Ce résultat laisse United à la dernière place du classement pour la première fois en 30 ans, et l'ancien capitaine a été cinglant dans son évaluation de leur dernière performance.

Neville a déclaré que c'était comme regarder "des hommes contre des enfants de moins de 9 ans" et a décrit la première mi-temps comme la pire qu'il ait jamais vue en tant que supporter de Manchester.”

Si vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, c'est le cas", a-t-il déclaré à SkySports.

"J'essaie de penser à une chose que Manchester United a bien faite en première mi-temps et je n'arrive pas à en trouver une. Je regarde United depuis 42 ans et je ne peux pas penser à un moment où j'ai senti que c'était aussi mauvais que dans cette première mi-temps."

Les Red Devils ont maintenant perdu leurs sept derniers matchs à l'extérieur, et Neville ajoute à propos de cette terrible série : "Si vous voulez chercher des signes révélateurs qu'une équipe manque de personnalité et de caractère, ce sont les performances à l'extérieur, la façon dont vous gérez les coups de pied arrêtés, ce sont vos statistiques de course - Manchester United est misérable dans tous ces domaines."

Neville s'en prend aux propriétaires

Neville a également critiqué la famille Glazer, les propriétaires actuels de Manchester United, pour ne pas avoir soutenu le nouvel entraîneur Erik Ten Hag sur le marché des transferts.

Christian Eriksen, Lisandro Martinez et Tyrell Malacia ont été les seuls nouveaux visages à Old Trafford jusqu'à présent cet été, tandis que la longue quête de Frenkie de Jong (Barcelone) ne semble toujours pas porter ses fruits.

"Manchester United sait depuis huit à dix mois qu'ils ont besoin de reconstruire l'équipe pour l'été. Ralf Rangnick [le manager intérimaire de la saison dernière] l'a décrit comme une opération à cœur ouvert", a déclaré Neville.

"Ne pas faire venir les joueurs plus tôt - la qualité des joueurs, le nombre de joueurs - dont Ten Hag avait besoin est déconcertant et difficile à pardonner. Ce n'est pas un marché bloqué - les équipes ont fait leurs affaires. Chaque club semble avoir un plan et celui de Manchester United semble être : 'regardons seulement le championnat néerlandais ou les joueurs qui ont travaillé sous Ten Hag'. "Ce n'est pas une stratégie - vous ne pouvez pas faire ça. C'était il y a 15 ans. Vous devez avoir des joueurs identifiés et le travail a été fait avec les agents.

"Oui, bien sûr, vous essayez toujours de faire plaisir au manager s'il a un joueur avec lequel il a de très bons contacts. Mais celui avec lequel il a de bons contacts, ils ne peuvent pas l'avoir - Frenkie de Jong."