Le chef du bureau politique du Mouvement de résistance (Hamas), Ismail Haniyeh, a annoncé vendredi que l'Etat du Qatar s'était engagé à reconstruire les maisons détruites, à la suite de la récente agression sioniste dans la bande de Ghaza.

Selon un communiqué publié par le bureau de Haniyeh, et relayé par des médias, le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, a informé le dirigeant du Hamas de l'approbation de la reconstruction des maisons démolies. Haniyeh a exprimé, selon le communiqué, sa "profonde gratitude à l'émir, au gouvernement et au peuple du Qatar pour cette noble position, qui s'ajoute à son bilan honorable dans la reconstruction de la bande de Ghaza, par l'intermédiaire du Comité de reconstruction du Qatar dirigé par l'ambassadeur Mohammed Al-Emadi." Naji Sarhan, sous-secrétaire du ministère des Travaux publics et du Logement à Ghaza, avait déclaré plus tôt : "La récente agression a provoqué la démolition totale de 18 logements, et 71 logements ont été gravement démolis et sont dev enus inhabitables, tandis que des dommages partiels ont affecté environ 1 675 logements".

La récente agression sioniste qui a duré trois jours (de vendredi à dimanche) a fait également 49 martyrs, dont 17 enfants, tandis que 360 ??autres ont été blessées, selon les autorités palestiniennes à Ghaza. L'agression s'est terminée par un cessez-le-feu, négocié par l'Egypte.