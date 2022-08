La Mission des Nations unies en République démocratique du Congo(Monusco) s'est alarmée du regain de violences à Butembo, dans l'Est congolais, où des membres des forces de sécurité, casques bleus et civils sont victimes des violences.

"La Monusco condamne vigoureusement le regain de violences à Butembo et exprime sa solidarité aux autorités congolaises à la suite de l'assassinat d'agents des forces de défense et de sécurité et des membres de la population civile dans la ville", a souligné la mission dans un communiqué publié vendredi soir.

La Mission se dit "extrêmement préoccupée par l'hostilité grandissante, les menaces contre la population, les agents assermentés et le personnel des Nations Unies" et déplore également les "nombreux actes de vandalisme constatés sur place". Ville des affaires, Butembo, environ deux millions d’habitants, est secouée par des violentes manifestations soldées par de lourdes pertes.

Quatre casques bleus et sept civils sont morts dans des manifestations populaires contre la présence onusienne, en juillet dernier.

Ce vendredi, 5 policiers ont été tués dans des m anifestations des populations au lendemain d'une attaque rebelle ayant entraîné l'évasion de plus de 800 détenus de la prison centrale de Kakwangura, à Butembo.

La Monusco a appelé à "l'apaisement et à la responsabilité tous les acteurs politiques et de la société civile, les autorités coutumières et religieuses, et les populations locales pour le rétablissement de la loi et de l'ordre à Butembo", poursuit la mission dans son communiqué. Les autorités ont déclaré que les manifestants étaient infiltrées par des miliciens locaux, issus des groupes armés "Maï-Maï".