La consommation d'électricité en Chine, un baromètre clé de l'activité économique, a enregistré une croissance stable au cours des sept premiers mois, selon des données officielles publiées vendredi.

La consommation totale d'électricité du pays a augmenté de 3,4% en glissement annuel au cours de la période de janvier à juillet, pour atteindre 4.930 milliards de kWh, selon l'Administration nationale de l'énergie. L'énergie consommée par les industries primaires a augmenté de 11,1% en glissement annuel, et l'énergie utilisée par les industries secondaires et tertiaires a respectivement augmenté de 1,1% et 4,6%.

La consommation d'électricité des ménages a connu une hausse annuelle de 12,5%. Pour le seul mois de juillet, la consommation d'électricité a atteint 832,4 milliards de kWh, soit une augmentation de 6,3% par rapport à l'année précédente. L'électricité utilisée dans le secteur primaire a bondi de 14,3%, l'électricité utilisée dans le secteur secondaire a diminué de 0,1%, alors que celle utilisée dans le secteur tertiaire a augmenté de 11,5%.