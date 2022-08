L'inflation a atteint en juillet 10,8% sur un an, soit 0,6 point de plus qu'en juin et un niveau record depuis septembre 1984, a annoncé vendredi l'Institut national de la Statistique (INE), confirmant sa première estimation.

L'INE attribue cette accélération de l'inflation à trois groupes: le logement, qui a augmenté de quatre points en un mois et de 23% sur un an, notamment parce que les prix de l'électricité ont augmenté le mois dernier alors qu'ils avaient baissé en juillet 2021, le secteur vestimentaire et des chaussures, et enfin le secteur alimentaire et des boissons non-alcooliques. En revanche, le secteur des transports a enregistré une baisse de 3% par rapport à juin, "en raison de la baisse des prix des carburants", précise l'INE.

Comme l'Institut l'avait avancé dans son estimation du 29 juillet, l'inflation sous-jacente - qui ne tient pas compte de certains prix, comme ceux de l'énergie, et qui est corrigée des variations saisonnières - a progressé de 0,6 point en juillet pour atteindre 6,1%, soit son plus haut niveau depuis janvier 1993.

En revanche, l'INE a ramené à 10,7% la hausse en rythme a nnuel de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, contre 10,8% dans son estimation du 29 juillet. L'IPCA est donc en hausse de 0,7 point par rapport à son niveau de juin (10%).