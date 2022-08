Quelque 77 personnes ont péri à cause des crues et des inondations ayant frappé le Yémen, en l'espace de deux semaines, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans le pays.

"Les premiers rapports publiés par les autorités locales et les partenaires humanitaires au Yémen indiquent que 77 personnes, dont des enfants, ont été tuées à la suite des pluies et des inondations qui ont frappé 85 districts dans 16 gouvernorats (sur 22)", indique le bureau dans un rapport relayé dimanche par des médias.

Le rapport précise que "ces victimes ont été tuées durant la période du 28 juillet au 10 août".

"35 000 familles ont été touchées, dont la majorité sont des déplacés au cours de la même période", souligne la même source. Et d'ajouter que les inondations ont endommagé leurs maisons et n'ont plus accès à l'eau".

Le rapport évoque aussi la poursuite de la saison des crues et des inondations jusqu'au 20 août.