La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a terminé à la septième place du Championnat d'Afrique des nations de la catégorie, en s'imposant devant le Bénin sur le score de 90 à 54, (mi-temps: 39-27), en match de classement disputé samedi à Antananarivo (Madagascar).

Les basketteurs algériens ont remporté les quatre quart-temps sur les scores de : (21-15), (18-12), (24-13) et (27-14).

Le Cinq algériens boucle ainsi sa participation au tournoi continental avec un bilan de deux victoires contre le Bénin en phase de poules (85-50) et en match de classement ce samedi, contre quatre défaites face au Sénégal en phase de poules (59-76) et en match de classement (55-73), Madagascar (49-55) et l'Egypte en quart de finale (50-58).

La finale du Championnat d'Afrique masculin (U18) opposera, dimanche, l'Egypte à Madagascar (15h30), alors que la match de classement pour la 3e place mettra l'Angola face au Mali. Pour rappel, les finalistes de cette édition iront au Mondial U19, prévu du 24 juin au 2 juillet 2023 en Hongrie. Le Mali est le champion d'Afrique en titre des U18, en 2020 au Caire, après avoir battu le Sénégal (82-80)