Comme tout parent, vous vous étiez en extase à l’écoute de ses premiers mots. Maintenant, s’il cafouille, paraît bégayer, vous êtes inquiet. Voicicomment réagir de façon constructive.

Bégaiement: les signes d'alerte

Ma… ma… maman…» Votre enfant s’est mis récemment à bégayer. «Ce trouble peut se manifester dès qu’il commence à construire des phrases pour communiquer avec son entourage, explique Anne-Marie Simon, orthophoniste. Personne ne bégaie seul : c’est un trouble qui naît toujours en situation de relation.» Le bégaiement commence le plus souvent avant l’âge de 5 ans, généralement vers 2 ans et demi. Mais inutile de s’inquiéter tout de suite. «Tous les enfants ont des hésitations ou font des répétitions en période d’acquisition du langage», précise notre orthophoniste.

Les signes qui doivent vous alerter

La lutte avec les mots et la perte du contact visuel avec son interlocuteur. Quand l’enfant s’exprime, il a tendance à s’énerver si les mots ne sortent pas. Dans ce cas, mieux vaut se faire conseiller. À 15 ans, trois enfants sur quatre ne bégaieront plus, mais on ne sait pas lesquels au départ !

S’il se met à bégayer de façon progressive, vous pouvez attendre trois à six mois pour consulter.

Si le bégaiement survient au moment d’un événement précis : rentrée à l’école, naissance d’un petit frère (petite sœur), divorce… mieux vaut réagir sans tarder, et consulter.

L’orthophoniste recherche les facteurs susceptibles d’entretenir le trouble. Il aide les parents à repérer des «surcharges» : affective, linguistique (demande de langage compliquée pour son âge), motrice (rythme de vie qui ne lui convient pas). «Si on réussit à lever ces difficultés, il a toutes les chances de s’arrêter de bégayer», indique Anne-Marie Simon.

L’orthophoniste montrera aussi aux parents quelques exercices de détente conseillés à l’enfant. La première séance suffit parfois. Mais plusieurs peuvent être nécessaires.

Bégaiement : comment l'aider

«Les enfants qui bégaient sont assez volontaires, anxieux, perfectionnistes, indique l’orthophoniste. Les parents peuvent les aider à être moins exigeants envers eux-mêmes.» Abandonnez les conseils qui le renvoient à lui-même («respire, prends ton temps, calme-toi»). «Plus on le pousse à faire un effort pour bien parler, plus on accentue son malaise», prévient Anne-Marie Simon. Privilégiez pendant un temps la communication gestuelle (postures, gestes, expression faciale), votre enfant acquerra le langage de toute façon.