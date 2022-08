Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection à la 1ère Région militaire où il a examiné de près les derniers préparatifs du concours militaire international "Section aéroportée 2022", qui se tiendra en Algérie du 15 au 27 août, et supervisé également l'inauguration de quelques nouvelles infrastructures, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

A l'entame, et à l'issue de la cérémonie d'accueil par le Général-Major, Commandant de la 1ère Région militaire, le Chef d'Etat-Major de l'ANP, accompagné du Général-Major, Commandant des Forces terrestres et de directeurs centraux au ministère de la Défense nationale et à l'Etat-Major de l'ANP, a suivi un exposé présenté par le Général-Major, Commandant des Forces terrestres, superviseur général de l'organisation du concours militaire international "Section aéroportée 2022", apportant d'"amples explications sur les aspects organisationnels relatifs à cet important événement sportif", relève le com muniqué Le Général d'Armée a donné, à cette occasion, "un ensemble de consignes à la commission d'organisation, portant particulièrement sur l'impératif de mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires et de réunir toutes les conditions à même d'assurer la réussite de cette manifestation internationale".

Par la suite, il s'est rendu au complexe régional du sport militaire à Blida où il a assisté aux derniers entraînements de préparation à la cérémonie d'ouverture et suivi de près l'ensemble des démonstrations programmées pour, ensuite superviser, au cercle régional de l'Armée à Blida, l'ouverture au public du salon militaire historique et culturel.

Il a, ensuite, supervisé, en compagnie du directeur du service national, la cérémonie d'inauguration du siège de la direction régionale du service national, où il a inspecté ses différents services et bureaux avant de superviser, en compagnie du directeur du service social, l'inauguration du cercle de garnison de l'Armée à Blida, où il a visité ses diverses infrastructures.

Le Général d'Armée a insisté, à cette occasion, sur "l'impératif de veiller à la sauvegarde de cet important acquis". A la fin de la visite, le Général d’Armée a posé la première pierre du centre psychopédagogique pour enfants à Blida (1ère Région milit aire), conclut le communiqué du MDN.