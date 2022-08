Les bacheliers concernés par la deuxième phase des préinscriptions universitaires peuvent consulter, dès jeudi soir, les résultats de leur orientation sur la plateforme numérique dédiée à cet effet, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette 2e phase concerne 9713 bacheliers session 2022 n'ayant obtenu aucun des dix vœux formulés lors de la première préinscription, précise la même source. En effet, le traitement des nouveaux vœux formulés par 8921 sur les 9713 bacheliers dont aucun choix n'a été accordé, a permis à 96,41% des concernés d'obtenir le premier vœu, avec respect des moyennes minimales, tandis que 3,58% des étudiants ont été orientés vers le second choix, et 0,01% vers le troisième choix.

Par ailleurs, sur les 7575 bacheliers orientés vers les Ecoles normales supérieures (ENS), ou vers des spécialités où est exigée une présélection, 93,64% ont été acceptés, alors que 143 autres, soit 1,89%, ont été réorientés selon le classement des vœux, note la même source.

Les étudiants concernés par la deuxième phase des orientations peuvent consulter les résultats de leur orientation sur la plateforme numérique "orientation.esi.dz", a fait savoir la même source.A noter que la troisième phase des inscriptions (définitives), sera effectuée, toujours en ligne, entre le 5 et le 8 septembre 2022, avant de procéder au traitement des cas spéciaux, en 4e et dernière phase, entre le 9 et le 15 septembre prochain.