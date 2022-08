Le Gouvernement, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ont signé, selon l'agence TAP, vendredi, un contrat social.

Il s'agit du "contrat de persévérance pour affronter les défis sociaux, économiques et financiers exceptionnels avec toutes leurs composantes et pour soutenir la souveraineté nationale et l'indépendance de la décision nationale.", Selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Les trois partenaires sociaux ont convenu de tenir des séances de dialogue, à partir du lundi 15 août courant, pour parvenir à des accords bilatéraux ou tripartites, concernant certains dossiers liés aux prestations sociales et aux réformes économiques attendues.

Les trois parties ont affirmé qu'"elles sont pleinement convaincues qu'un dialogue constructif entre les partenaires sociaux, basé sur la confiance, la transparence et l'esprit de responsabilité, est la seule issue à la crise que connaît la Tunisie", selon le communiqué.

A pris part à cette rencontre la directrice du Bureau de l’Organisation internationale du travail pour le Maghreb, Rania Bekhazi.