Les exportations sud-coréennes de produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) ont légèrement diminué en juillet par rapport à la même période de l'année précédente en raison d'un ralentissement de la demande mondiale de smartphones et de produits informatiques, a indiqué jeudi le ministère sud-coréen de la Science et des TIC.

Les expéditions sortantes de produits TIC se sont élevées à 19,34 milliards de dollars le mois dernier, en légère baisse par rapport aux 19,48 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt, ont révélé les données.

Les importations de TIC de la Corée du Sud en juillet ont augmenté de 16,8% en glissement annuel pour atteindre 13,22 milliards de dollars, entraînant un excédent commercial de 6,12 milliards de dollars dans le secteur.

Les exportations de semi-conducteurs, qui représentaient 58,8% de toutes les livraisons de TIC, ont crû de 3,1% pour atteindre 11,4 milliards de dollars, mais les livraisons d'autres produits clés, tels que les écrans, les smartphones et les ordinateurs, ont toutes chuté.

Les expéditions de produits d'affichage ont diminué de 4,7% à 2 milliards de dollars, tandis que celles de smartphones ont chuté de 29,2% à 680 millions de dollars.

Les exportations liées à l'informatique se sont également affaissées de 21,9% à 1,2 milliard de dollars. Le ministère a déclaré que les exportations de téléphones portables et d'ordinateurs ont diminué "en raison de la stagnation de la consommation causée par le ralentissement économique mondial".

Il a également cité une réduction des jours ouvrables dans le mois. Par pays, les expéditions combinées vers la Chine, le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, et Hongkong ont connu une baisse de 8,2% en glissement annuel à 19,3 milliards.

Les exportations vers les Etats-Unis et le Japon ont également chuté de 9,2 % et 5,4 %, respectivement. Les exportations vers le Vietnam et l'Union européenne ont progressé respectivement de 5,7% et 12,9% en juillet.