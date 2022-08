Un montant global de 10 milliards de DA d’épargne a été déposé aux différents guichets et agences dédiés à la finance islamique de la Banque extérieure d'Algérie à l'échelle nationale depuis le lancement officiel de cette activité le 30 décembre 2021, a indiqué un communiqué de la banque.

Ce chiffre a été communiqué, jeudi, par le PDG de la BEA, Lazhar Lattreche, à l'occasion de l’ouverture de trois (03) nouveaux guichets dédiés à l’activité de la finance islamique au niveau des wilayas de Médéa, Djelfa et M'sila, a précisé la même source.

Le PDG de la BEA a annoncé également le lancement de trois nouveaux produits destinées aux professionnels et aux entreprises.

Il s'agit des produits "Ijara équipements et matériels roulants", "Mourabaha marchandises" et "Financement Salam". L'ouverture de nouveaux guichets dédiés à la finance Islamique concernent l'agence de la BEA de Médea (026), l'agence Djelfa (031) et l'agence M'sila (047) qui proposent sept (07) produits de lancement conformes aux préceptes de la Charia.

L’offre de lancement compte divers produits d’épargne et de financement, afin de répondre à la demande et de satisfaire les besoins.

Cette offre comprend notamment l'ouverture de compte d'investissement islamique non restreint à terme pour particuliers, de compte d'investissement islamique non restreint à terme pour les entreprises, le dépôt islamique pour les particuliers, le compte courant islamique, le compte épargne islamique ainsi que le compte dépôt d’investissement non restreint à terme.

Sont proposés également les produits "Mourabaha automobile", "Mourabaha consommation" et "Mourabaha immobilière". Ainsi, à travers ces nouvelles ouvertures, la BEA compte à ce jours vingt-neuf (29) guichets répartis sur plusieurs wilayas, couvrant de ce fait, les trois régions (Centre, Est et Ouest), a fait savoir le communiqué.

La BEA compte continuer sur cette lancée afin d’atteindre à la fin de l’année en cours, quarante-quatre (44) agences cibles, et ce, "conformément à sa politique de fidélisation et de proximité menée auprès de sa clientèle depuis 1967".

Tous les produits proposés par la banque sont conformes aux préceptes de la Charia et certifiés par le comité Charaique de la banque et par l'Autorité nationale Charaique de la Fatwa pour l’industrie de la finance islamique, a-t-on souligné de même source.