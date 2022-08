Le cycliste algérien Youcef Reguigui a remporté la médaille d'argent de la course en ligne des Jeux de la solidarité islamique disputée samedi à Konya en Turquie sur une distance de 130 km. Outre Reguigui, cette course a vu la participation de cinq autres coureurs algériens : Azzedine Lagab, Nassim Saïdi, Hamza Mansouri, Mohamed Amine Nehari et Islam Mansouri. Avec cette nouvelle médaille, la moisson algérienne compte désormais 17 médailles au total : 4 or, 6 argent, et 7 bronze.