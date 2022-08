Le relais algérien du 4x400 m a décroché la médaille d'argent de la finale des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputée vendredi à Konya (Turquie), après la disqualification de l'équipe du Qatar pour une faute technique, ont annoncé les organisateurs.

Suite à cette disqualification, l'équipe de Bahreïn monte sur la 3e place du podium avec un temps (3:04.79), derrière le quatuor algérien composé des coureurs Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, Miloud Laredj et Abdelmalik Lahoulou (3:04.52), alors que le Maroc a pris la médaille d'or avec un temps de (3:03.76).

Avec cette nouvelle médaille d'argent, l'Algérie porte son total à 14 breloques (4 or, 3 argent, 7 bronze).

La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part à cet évènement avec 140 athlète (filles et garçons) dans 12 disciplines.

Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.