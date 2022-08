Plusieurs établissements du cycle primaire relevant de la commune d’El-Méghaïer ont bénéficié des travaux de réhabilitation et de restauration dans le cadre des préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire (2022/2023), ont indiqué jeudi des responsables de cette collectivité locale.

Dans le cadre des efforts menés pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, les écoles primaires de Dabbakh Ali, Sebaa Sebti, Aicha Oum Al Mouminine, le nouveau groupement scolaire d'El-Hajaba et des écoles primaires du village de Dandouga ont ainsi bénéficié des opérations de restauration des fissures des murs et des plafonds, l’aménagement des cours, en sus des travaux de remise en état des salles de classes et l'entretien des réseaux divers, a détaillé le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) d’El-Méghaïer, Abdel Malek Guessoum.

De nouveaux établissements dans les différents cycles d'enseignement ont été également réalisés pour accompagner l'extension urbaine que connaît la wilaya, et en application des directives des pouvoirs publics concernant la réalisation de groupements d'habitations dotés de toutes les commodités, dont notamment les structures scolaires, a indiqué M. Guessoum.

Les opérations de réhabilitation et de la restauration des établissements scolaires en particulier les anciennes écoles primaires contribueront à améliorer les conditions de scolarisation des élèves, ainsi que le cadre de travail pour le personnel enseignant et administratif, ont estimé des parents d’élèves de la région.