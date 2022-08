Le 65e anniversaire de la mort du chahid Mohamed Arar surnommé Mohamed Bouaza a été célébré jeudi à Batna en présence de moudjahidine et de nombreux citoyens ayant assisté à diverses activités initiées par la direction des moudjahidine et la commune d’Ayoun Lassafir.

La journée commémorative s’est déroulée à la gare routière Nord-est de la ville qui porte le nom du chahid en présence de moudjahidine, d’universitaires et d’usagers de la gare qui ont salué l’initiative.

L’administration de la gare routière, en coordination avec la Direction des moudjahidine et l’APC d’Ayoun Lassafir, a pris l’initiative d’accueillir les activités commémorant la mort du héros au niveau du hall de la gare routière qui est gérée par la Société d’exploitation des gares routières d’Algérie (Sogral) et est fréquentée quotidiennement par 12.000 à 16.000 voyageurs, a précisé son directeur Mohamed Mestiri.

L’historien Mokhtar Houari de l’université Batna-1 a passé en revue le parcours du chahid Arar né en 1928 à Ayoun Lassafir et dont la première instruction a été assuré par son père qui était imam dans une mosquée de Che mora.

Mohamed Arar a rejoint ensuite l’Institut Ibn Badis, à Constantine, avant de se rendre en Egypte où il avait rejoint l’Académie militaire et suivi une formation de commando.

A son retour au pays en 1955, Arar rejoignit les maquis de la Révolution libératrice et devint responsable de la Nahia de Kimel en 1956. Promu au grade d’officier second, il sera ensuite désigné à la tête du commandement de la Zone 2 de la Wilaya I historique, a ajouté M. Houari.

Le 11 août 1957, Mohamed Arar tombe au champ d’honneur après avoir été encerclé, suite à une trahison, avec son groupe par les forces d’occupation alors qu’il allait voir son père avant de rejoindre la Tunisie, a relevé l'universitaire.

Compagnon d’arme du chahid, H’mida Benaïcha a indiqué dans son témoignage que le groupe du chahid avait été encerclé dans djebel Bouarif par les forces coloniales armées venus de Doufana, Timgad, Chemora, Sidi Maanssar et El Madher.

La bataille engagée a été féroce et l’ennemi utilisa les bombes napalm contre les moudjahidine dont 22, parmi eux Mohamed Arar, tombèrent au champ d’honneur, a ajouté Benaïcha, non sans préciser que l’ennemi avait essuyé de grosses pertes dont un hélicoptère, un char et 120 victimes entre morts et blessés.

La célébration qui s’est déroulée en présence du secrétaire de wilaya des moudjahidine, El Abed Rahmani, et des autorités des daïras de Tazoult et Batna a donné lieu également à une intervention de la directrice par intérim des moudjahidine, Nawal Boukhaïba, qui a mis en exergue les qualités du chahid.

La cérémonie commémorative a donné lieu également à la projection d’une vidéo portrait sur le chahid au niveau du hall de la gare routière où des chants patriotiques ont été exécutés par des scouts.