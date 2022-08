Les grands pôles du tourisme de la wilaya d’Annaba (Annaba, Seraïdi et Chetaïbi) vivent cet été au rythme des activités récréatives et sportives destinées aux

jeunes estivants, ainsi que des concerts en plein air pour les familles, imprégnant une ambiance joviale et bon enfant à la Coquette.

La plage Rizzi-Omar (ex Chapuis) de la ville d’Annaba accueille donc depuis le début de la saison estivale des manifestations récréatives et sportives quotidiennes destinées notamment aux enfants des camps d’été venant des diverses zones d’ombre et communes, dont notamment le tir à la corde et la course en sac, à l’initiative d'associations d’animation de jeunes et l’association de wilaya de promotion du tourisme à Annaba. Les compétitions en plein air entre groupes d’enfants se terminent souvent par la distribution de prix sous les regards des estivants et autres passants par la plage, laquelle se transforme en public improvisé jouissant de l’ambiance ludique et récréative de ces jeux, a indiqué à l’APS Mohamed El Hadi, un estivant venu accompagner son enfant qui prend part à ces jeux.

La plage Kechi-Mohamed C hetaïbi connaît, elle aussi une ambiance de divertissement analogue en accueillant régulièrement des jeux de plage et des activités ludiques pour enfants animées par des encadreurs et des animateurs de l’association de wilaya des activités de jeunes.

Les jeux de plage font donc régner une aire récréative sur le lieu très apprécié par les familles.

Pour Si Lahcène, venu avec sa famille de la wilaya de Touggourt pour passer ses vacances à Chetaïbi, cette plage est agréable pour la baignade, l’apprentissage de la pêche à la ligne et pour jouir des activités ludiques proposées aux enfants par cette association. De l'avis de ce chef de famille, une telle destination de tourisme domestique est un palliatif idéal avec la persistance des mesures préventives de la covid-19 imposées lors des déplacements à l’extérieur du pays.

Espaces récréatifs pour les jeunes et concerts de plein air

Les jeunes estivants trouvent donc à Annaba l’opportunité de faire monter leur adrénaline en se rendant au parc d’aventure "Accrobranche" au sein de la forêt d’Ain Achir ou encore vers le site de décollage en parapente à Seraïdi, pour survoler, dans une expérience inoubliable, la majestueuse montagne Edough sous l’égide des entraîneurs du club sportif "Adventure" de Seraïdi.

Noureddine et Malek, deux jeunes ve nus de Souk Ahras passer deux jours à Annaba avant d’aller à Jijel, ont assuré, eux, avoir eu de fortes sensations en essayant les parcours d’accrobranche du parc d’aventure et en volant pour la première fois en parapente. La corniche de la ville d’Annaba et son promenoir restent, pour beaucoup, l’endroit privilégié tant pour les Annabis que les visiteurs de La Coquette.

Le long de cette corniche qui s’étend de la plage Fellah-Rachid (ex Saint Cloud) à la place Rizzi-Omar, les flux nocturnes des estivants déambulant, savourant des glaces ou dégustant les plats proposés par les restaurateurs du lieu ne cessent qu’à des heures tardives de la nuit.

La place du Cours de la révolution et nombre de communes de la wilaya accueillent, quant à elle, régulièrement des concerts de plein air, également très appréciés par une bonne partie des estivants. Les concerts en plein air proposés dans le cadre du programme des soirées d’Annaba initié par la Direction de la Culture et des arts en coordination avec l’association culturelle "Ajarass" et animés par de jeunes artistes ont transformé l’emblématique Cours de la révolution d’Annaba en une destination pour les jeunes et les estivants qui s'y déhanchent des heures durant au rythme de chansons algériennes bien en vogue chez les jeunes. Des animations music ales sont également proposées sur la corniche de Chetaïbi et dans les communes voisines dont El Eulma dans le cadre de ce programme d’animation estivale de la direction de la Culture et des arts.