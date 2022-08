Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a déclaré, jeudi à partir de Boumerdes, que plus de 7.000 familles d'employés du secteur ont été accueillies dans les centres de formation professionnelle à travers 14 wilayas côtières.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une visite d'inspection au centre de formation professionnelle spécialisée de la ville de Boumerdes où plus de 300 familles d'employés du secteur ont été accueillies, M. Merabi a précisé que le nombre des employés du secteur dont les familles avaient été prises en charge durant la période estivale en cours s'élevait à plus de 37.000 employés avec une moyenne de 5 membres par famille.

Pour la prise en charge des employés du secteur issus des wilayas du sud et de l'intérieur, l'Etat a mobilisé d'énormes moyens matériels et financiers à travers les services des wilayas côtières, a-t-il précisé.

Les familles bénéficiaires de ces opérations ont salué cette initiative, première du genre qu'entreprend le secteur au niveau national, selon le ministre.

En prévision de la prochaine saison estivale, le secteur compte définir les lacunes enregistrés cet été pour y remédier à travers la mise en place d'une commission sectorielle qui sera prochainement installée".

A travers ladite commission, ces initiatives seront élargies pour inclure l'échange de visites et de sorties entre les familles et enfants du secteur à travers toutes les wilayas du pays ou dans le cadre de l'initiative d'accueil entre familles en vue de faire connaissance et de découvrir les régions du pays , a-t-il ajouté.

Le ministre a appelé les cadres du secteur à se préparer, dans le cadre de cette commission, à la prochaine saison estivale afin d'accueillir un plus grand nombre de familles des régions sud et intérieures du pays, dans les centres et instituts de la formation professionnelle des wilayas côtières.

Il a affirmé que son département ministériel a entrepris cette initiative pour atteindre plusieurs objectifs dont la promotion du tourisme interne, l'Algérie étant un grand pays qui dispose des capacités d'accueil au profit de toutes les familles et les personnes désirant visiter et découvrir notre pays.