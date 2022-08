La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la Cour suprême, en présence de son Premier président, Tahar Mamouni, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, de la présidente du Conseil d'Etat, Farida Benyahia, et du président du Conseil national des droits de l'homme, Abdelmadjid Zaâlani.

Les membres de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel sont nommés pour une durée de cinq (5) ans en vertu du décret présidentiel 22-187 du 17 Chaoual 1443 correspondant au 18 mai 2022.

Il s’agit de Lotfi Boudjemaa (président) et de Djamel Eddine Karaoui, Boualem Hacène, Mohamed Derfouf, Arezki Mesloub, Said Amiour, Toufik Kezout, Mohamed Laïd Bellah, Souhila Guemmoudi, Benamar Allioua, Farid Ouahid Dahmane, Abddelkader Zerguerras, Maâmar Belailia, Laredj Zerrouki, Mawhoub Messaoudi et Boualem Aïssaoui (membres).