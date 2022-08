Cinq personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident de la route survenu jeudi sur la voie d’évitement reliant les communes de Dahmouni et Guertoufa au nord de la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Le chargé d’information à la direction de la Protection civile, le capitaine Rabhi Boukhari a indiqué que l’accident s'est produit suite à une collision entre deux véhicules touristiques, faisant 5 morts sur le coup âgés entre 3 et 84 ans et deux blessés âgés respectivement de 61 et 79 ans.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux blessés avant de les transférer vers l’hôpital "Youcef Damerdji" et déposer les corps des victimes à la morgue du même établissement.

Les routes de la wilaya Tiaret ont enregistré, ces dernières 72 heures, deux accidents de la circulation, faisant 8 morts et 3 blessés.

Un accident de la route a fait, mardi dernier, 3 morts et un blessé à la sortie-est de la ville de Dahmouni.