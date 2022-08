Téhéran a assuré dimanche qu'il contrôlerait "dès le premier jour" un satellite de télédétection que la Russie mettra en orbite pour lui mardi.

Le satellite "Khayyam" (nommé en l'honneur du poète et savant persan Omar Khayyam +1048-1131+), commandé par l'Iran, doit être lancé le 9 août depuis le cosmodrome (russe) de Baïkonour, au Kazakhstan, avait indiqué mercredi dernier l'Agence spatiale russe (Roscosmos).

"Tous les ordres liés au contrôle et à l'opération de ce satellite seront émis dès le premier jour et immédiatement après le lancement par des experts iraniens basés au ministère des Communications iranien", a indiqué dimanche l'Agence spatiale iranienne dans un communiqué.

L'Agence spatiale iranienne affirme qu'"aucun pays tiers ne peut accéder aux données" envoyées par le satellite via un "algorithme de cryptage". Ce satellite a notamment pour but de "surveiller les frontières du pays", d'améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles, selon l'agence spatiale iranienne.