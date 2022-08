Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a examiné mercredi le projet de budget modificatif de la chambre basse du Parlement pour l'exercice 2022, a indiqué un communiqué de l’institution. Le Bureau de l'APN s’est réuni sous la présidence du président de l'institution parlementaire, M. Brahim Boughali, pour examiner certains points liés à la préparation de la prochaine rentrée parlementaire et s’enquérir des travaux des chantiers confiés par le président de l'Assemblée aux responsables des services administratifs et techniques, en vue de réunir les conditions d’une rentrée à la hauteur des aspirations des députés, en s’inspirant des points positifs et en remédiant aux lacunes, a précisé le communiqué.

Par ailleurs, "les membres du Bureau ont salué les mesures décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l’amélioration du cadre de vie et de l’augmentation du pouvoir d’achat des citoyens".

Des décisions qu'ils ont qualifiées de "porteuses de beaucoup d'espoir au regard de l’amélioration de la situation financière du pays grâce à l'augmentation des re cettes, d'une part, et à la rationalisation financière et à la réglementation des mécanismes d'importation, d’autre part", selon la même source. Concernant les agressions criminelles contre la Palestine, "le Bureau a rappelé les positions constantes de l'Algérie contre l'occupation sioniste qui sème la mort et la destruction en Palestine au vu et au su de tous".

Face à cette situation, "le Bureau de l'APN appelle tous les peuples épris de liberté dans le monde, notamment les parlementaires, à prendre position contre cette agression barbare et à soutenir les civils et les enfants palestiniens sans défense qui font face à la machine criminelle sioniste".