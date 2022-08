Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, dans le cadre de sa visite de travail à Bakou, par le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à qui il a remis un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique, mercredi, un communiqué du ministère.

"L'envoyé spécial du président de la République a transmis les salutations fraternelles du président Tebboune à son homologue azerbaïdjanais et ses vœux de bonne santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple azerbaidjanais frère", lit-on dans le communiqué.

Pour sa part, "le président Aliyev a chargé M. Lamamra de transmettre ses chaleureuses salutations au président Tebboune et sa profonde gratitude et reconnaissance pour l'engagement et le soutien indéfectible de l'Algérie aux efforts et initiatives de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés (MNA)", ajoute le communiqué. "Le président de la République d'Azerbaïdjan a exprimé aussi sa volonté d'effectuer une visite en Algérie pour œuvrer avec le prés ident Abdelmadjid Tebboune à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi que son attachement à renforcer la concertation et la coordination notamment dans le domaine énergétique, l'Algérie et l'Azerbaïdjan étant parmi les principaux exportateurs de gaz", précise la même source.

Le président de la République d'Azerbaïdjan a souligné que "la place des deux pays et leurs réalisations au sein du Mouvement des non-alignés leur dictent, aujourd'hui, et plus que jamais, la nécessité de conjuguer les efforts pour contribuer à atténuer les tensions et la polarisation marquant le monde d'aujourd'hui".

Il a été convenu, durant cette rencontre, "de consolider la coopération entre les diplomaties des deux pays dans divers domaines", conclut le communiqué.