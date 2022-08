Les athlètes algériens Salim Keddar (1.500 m) et le quatuor du 4x400 m ont décroche deux nouvelles médailles de bronze lors des épreuves des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputées vendredi à Konya (Turquie), portant le total de l'Algérie à 14 breloques (4 or, 2 argent, 8 bronze).

Avec un chrono de (3:04.52), le quatuor algérien composé des coureurs Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, Miloud Laredj et Abdelmalik Lahoulou a terminé à la troisième place de la finale du 4x400 m, dominée par le Maroc (4:03.76) devant le Qatar (3:04.52). Plus tôt, le demi-fondiste Samir Keddar a pris la troisième place de la finale du 1.500m, remportée par le Marocain Abdelatif Siddiki devant le Qatari Ali Mossab. A noter la modeste prestation de Bilal Afer au concours de la hauteur, qui après avoir passé facilement la barre à 2,09m aéchoué dans ses trois tentatives à 2,14m.

Avec ces deux nouvelles médailles, l'Algérie porte son total à 14 breloques (4 or, 2 argent, 8 bronze). La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part à cet évènement avec 140 athlète (filles et garçons) dans 12 disciplines.

Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.